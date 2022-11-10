Galatasaray'da Depay bombası! Menajeri ile görüşüldü

Barcelona'nın yıldızı Depay, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, Hollandalı yıldızın menajeriyle görüştü.

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Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay'ın geleceği ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Barcelona, Hollandalı futbolcu ile yola devam etmeme kararı aldı. Takvim'in haberine göre; Ara transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak Depay, yeniden Galatasaray'ın masasına öneriyle geldi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce de kendilerine önerilen yıldız futbolcunun menajeri ile görüştü. İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Sezon sonunda Gomis'in kontratı sona eriyor, Icardi de takımda kalmazsa, Aslan'ın golcü transferi için mesai harcayacak.

Barcelona'da 3 maçta forma giydi

Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Depay daha önce Lyon, Manchester United ve PSV Eindhoven formalarını da giymişti.