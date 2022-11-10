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CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere tepki gösteren CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında “duruşma hakimlerine alenen hakaret” ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlaması ile ayrı ayrı fezleke düzenlendi.

Fezlekeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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