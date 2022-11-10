CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.Abone ol
Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere tepki gösteren CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında “duruşma hakimlerine alenen hakaret” ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlaması ile ayrı ayrı fezleke düzenlendi.
Fezlekeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.