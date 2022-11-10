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Merkez Bankası rezervleri azaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre azalarak 113 milyar 682 milyon dolara geriledi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 371 milyon dolar artışla 75 milyar 175 milyon dolara çıktı. 

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 870 milyon dolar azalarak 38 milyar 507 milyon dolara indi.

498 milyon dolar azalışla 

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 498 milyon dolar azalışla 114 milyar 180 milyon dolardan 113 milyar 682 milyon dolara geriledi.

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