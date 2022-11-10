Atatürk, Selanik'te doğduğu evde törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

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Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Evi'nin bahçesi dolup taşarken, evin çevresinde yüzlerce kişi toplandı.

Yerel saatle 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ü, doğduğu evde anmanın Selanik'te bulunanlar için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Atatürk'ü, çocukluğundan itibaren olgunlaşan fikirleriyle önce harp meydanlarında ardından sivil yaşamda aldığı kararlarla ve bu kararları uygularken ortaya koyduğu dirayetle birlikte düşünmenin ulusun geleceği için yeni ufuklar açacağına inandığını anlatan Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Selanik Başkonsolosluğu personeli olarak yılda yaklaşık 100 bin ziyaretçi vatandaşımıza bu evin kapılarını açan bizler şahidiz ki, Atatürk'e duyulan minnet ve bağlılık, toplumumuzun her kesiminde yaygın ve kök salmış haldedir. Atatürk, Türk milleti olarak bizleri birleştiren ve bütünleştiren bir önder olmayı sürdürmektedir. Tarihe mal olmuş bu önemli komutan ve millet adamını bir kalıba sığdırmaya çalışmanın, çok yönlü kişiliğini sadece bir boyuta indirgemenin ve bununla ilgili tek tip bir anlatıya bağlı kalmanın tarihi gerçekliğe uygun düşmeyeceği kanaatindeyim."

Atatürk'ü yalnızca bir askeri deha, yalnızca modernist ve yenilikçi bir lider olarak öne çıkarmanın yeterli gelmeyeceğini vurgulayan Ceylan, aksine onunla, içine doğduğu Avrupa devrimler çağı ve imparatorlukların sancılı çözülme dönemi arasındaki bağın gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Başkonsolos Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün başardıklarının olağanüstülüğü esasen o dönemin çelişki ve zorluklarında yatmaktadır. Atatürk'ün o güne dek görülmemiş bir yıkıma yol açan Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında insanlığı kasıp kavuran devasa çelişkilerden Türk milleti için çözümler çıkarabilmiş olması büyük bir dahi için bir büyük senteze ulaşmak istediğini akla getirmektedir. Gayesi neydi diye soracak olursanız Atatürk'ün ne yaptığından, neyi başardığından ziyade kim için yaptığına ve kimin için başardığına bakmak gerekir derim."

Tören için İzmir'den geldiğini söyleyen Sevgi Payır, AA muhabirine "Burada bulunmak gerçekten çok güzel. Buradaki kalabalığı görünce duygulanmamak elde değil." dedi.

Atatürk'ün evini ilk kez ziyaret ettiği belirten Payır, gelecek yıl çocuklarıyla birlikte burayı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türkiye Büyükelçiliğinde de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi. Büyükelçi Burak Özügergin'in ev sahipliği yaptığı törene Atina'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.