Seçimi ölü aday yüzde 85 oyla kazandı! Pensilvanya'nın Demokrat inadı...

ABD'deki ara seçimlerden akıllara zarar bir sonuç çıktı. Pennsylvania eyaletinin 32. bölgesinde eyalet Temsilciler Meclisi için yapılan seçimlerde Demokrat Parti adayı seçim sürecinde ölmesine rağmen seçimi yüzde 85 oy alarak kazandı...

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ABD'de Pennsylvania eyaletinin 32. bölgesinde eyalet Temsilciler Meclisi için yapılan seçimlerde Demokrat Anthony “Tony” DeLuca, ölmesine rağmen tekrar seçildi.

Pennsylvania'nın en uzun süre görev alan eyalet senatörü olan DeLuca, 8 Kasım ara seçimlerinde tekrar aday olarak oyların yüzde 85'inden fazlasını aldı. Ancak 85 yaşındaki DeLuca, 9 Ekim'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Rakibi ancak yüzde 14 oy alabildi

DeLuca öldüğünde ise yetkililer, Demokrat Parti'nin bölgedeki adayını değiştirmesi için çok geç olduğunu ifade etti. DeLuca'nın rakibi Queonia “Zarah” Livingston, seçimlerde yüzde 14'ten fazla oy aldı. DeLuca'nın ölümü sebebiyle sandalyenin kime gideceği gelecekte yapılacak özel bir seçimle belirlenecek.

2018'de de genelev patronu öldükten sonra...

Pennsylvania Temsilciler Meclisi Demokrat Kampanya Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Temsilci Tony DeLuca'nın ölümü bizi çok üzse de seçmenler ona ve onun Demokrat değerlerine duydukları güveni ölümünden sonra kendisini tekrar seçerek gösterdiler" denildi.

2018 yılında da genelev sahibi Dennis Hof, öldükten sonra Nevada Senatosu'na seçilmiş, Nevada yasaları doğrultusunda Cumhuriyetçi Parti yeni bir isim atamıştı.