Türker İnanoğlu'nun ilk eşi kimdir Gülşen Bubikoğlu için boşadı! Kızı Cüneyt Özdemir'in karısı...
TÜRKİYE sinemasının bir dönemine damga vuran Türker İnanoğlu'ndan kötü haber var. Kalçasını kıran Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon kaptığı için Türker İnanoğlu'nun ameliyat edilemediği söyleniyor. Türker İnanoğlu'nun ilk eşi Filiz Akın olmuştu. Türker İnanoğlu'nun bu evliliğinden dizi dünyasına geçen ünlü bir oğlu var. Türker İnanoğlu'nun ikinci eşi ise büyük aşkı Gülşen Bubikoğlu'ndan da bir kızı var. Damat ise Cüneyt Özdemir...
TÜRKİYE sinemasının en ünlü prodüktörlerinden Türker İnanoğlu'ndan kötü haber var. 87 yaşında olan Türker İnanoğlu özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalçasını kıran Türker İnanoğlu'nun ameliyat edilemediği söyleniyor. Türker İnanoğlu'nun bir de çok ciddi hastalığı var. Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun hayatı film gibi... İlk eşi Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Filiz Akın'dı. Türker İnanoğlu bu evliğinden bugünlerde hayli ünlü olan bir oğul sahibi oldu... Türker İnanoğlu ilk karısı Filiz Akın'ı hayatının aşkı olan ikinci eşi Gülşen Bubikoğlu için boşamıştı. İşte Türker İnanoğlu'nun evlilikleri ve 2 ünlü kadından olan çocukları:
Türker İnanoğlu'nun hastalığı
87 yaşındaki Türker İnanoğlu 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. Bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşayan Türker İnanoğlu'nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. Geçen ay bel fıtığı ameliyatı olan Türker İnanoğlu düşüp kalçasını kırdı. Kan hastalığı ve enfeksiyon sebebiyle ünlü ismin ameliyat edilemediği söyleniyor.
Türker İnanoğlu'nun ilk eşi Filiz Akın
1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinemayan giren Türker İnanoğlu, 1960 yılında Erler Film şirketini kurdu. Çok sayıda film ve televizyon yapımlarına imza atan Türker İnanoğlu ilk evliliğini sinemanın en güzel kadınlarından Filiz Akın ile yaptı.
Türker İnanoğlu, Filiz Akın ile 1964 yılında evlendi. Filiz Akın o dönem Yeşilçam'ın en gözde ve en güzel oyuncusuydu. Filiz Akın ile olan bu evliliği 10 yıl sürdü ve 1974 yılında Türker İnanoğlu bir başka güzele aşık olunca bitti.