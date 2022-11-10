Türker İnanoğlu'nun ilk eşi kimdir Gülşen Bubikoğlu için boşadı! Kızı Cüneyt Özdemir'in karısı...

TÜRKİYE sinemasının en ünlü prodüktörlerinden Türker İnanoğlu'ndan kötü haber var. 87 yaşında olan Türker İnanoğlu özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalçasını kıran Türker İnanoğlu'nun ameliyat edilemediği söyleniyor. Türker İnanoğlu'nun bir de çok ciddi hastalığı var. Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun hayatı film gibi... İlk eşi Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Filiz Akın'dı. Türker İnanoğlu bu evliğinden bugünlerde hayli ünlü olan bir oğul sahibi oldu... Türker İnanoğlu ilk karısı Filiz Akın'ı hayatının aşkı olan ikinci eşi Gülşen Bubikoğlu için boşamıştı. İşte Türker İnanoğlu'nun evlilikleri ve 2 ünlü kadından olan çocukları: