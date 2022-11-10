BIST 4.471
DOLAR 18,54
EURO 18,81
ALTIN 1.037,20
HABER /  DÜNYA

2022 FIFA Dünya Kupası için Almanya’nın aday kadrosu açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası için Almanya’nın aday kadrosu açıklandı

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Abone ol

Almanya'nın teknik direktörü Hansi Flick, Frankfurt kentinde düzenlediği basın toplantısında, Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik aday kadroyu tanıttı.

Kadroda İngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan da yer bulurken, Dortmund’da oynayan Youssoufa Moukoko ve Bremenli futbolcu Niclas Füllkurg ilk kez milli takıma çağrıldı.

Almaya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt’ta başarılı bir dönem geçiren Mario Götze de yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden milli takım kadrosunda yer aldı.

Borussia Dortmundlu savunma oyuncusu Mats Hummels aday kadroda yer almazken, Bayern Münih’ten 7 futbolcu Dünya Kupası’nda Almanya için forma giyecek.

Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika’nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele edecek Almanya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Orta saha/forvet: Karim-David Adyemi, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Joschua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane (Bayern Münih), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) .

Almanya, Dünya Kupası'nda ilk karşılaşmayı 23 Kasım'da Japonya'ya ile oynayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Norveç Savunma Üniversitesi Terör Uzmanı: İsveç, 30 yıldır teröristler için bir sığınak
Norveç Savunma Üniversitesi Terör Uzmanı: İsveç, 30 yıldır teröristler için bir sığınak
Yaşar Alptekin'i havalara uçuran olay! Haner aldı hemen paylaştı
Yaşar Alptekin'i havalara uçuran olay! Haner aldı hemen paylaştı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömdü! 20 yayındaki anne her yerde aranıyor
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömdü! 20 yayındaki anne her yerde aranıyor
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Her yerde aranıyordu! Cesedi 3 gün sonra öyle bir yerden çıktı ki...
Her yerde aranıyordu! Cesedi 3 gün sonra öyle bir yerden çıktı ki...
Kenya '40 dolara' akıllı telefon üretecek tarih de verdiler
Kenya '40 dolara' akıllı telefon üretecek tarih de verdiler
Türker İnanoğlu'ndan kötü haber geldi! Sevenleri hastaneye koştu
Türker İnanoğlu'ndan kötü haber geldi! Sevenleri hastaneye koştu
Pandemi döneminde başladı 2 yıldır sürüyordu! Özlem'den acı haber
Pandemi döneminde başladı 2 yıldır sürüyordu! Özlem'den acı haber
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!
Galatasaray'da Depay bombası! Menajeri ile görüşüldü
Galatasaray'da Depay bombası! Menajeri ile görüşüldü