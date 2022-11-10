Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 84. yılında özlemle anıyoruz! Mirası sahipsiz kalmayacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 84 yıl geçti. Türk milleti, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te Dolmabahçe’de hayata gözlerini yuman Atatürk’ü her yıl olduğu gibi bugün de tüm yurtta düzenlenecek törenlerle anacak.
Bugün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin lideri olan ve adeta ölüm kalım mücadelesi verilen bir süreçte milletin makûs talihini değiştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılı.
57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dâhi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Atatürk, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu.
Atatürk'ün naaşı, 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu. 19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı.