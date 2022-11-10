Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 84. yılında özlemle anıyoruz! Mirası sahipsiz kalmayacak

57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dâhi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Atatürk, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.