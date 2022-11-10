Ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o iddiaya ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyadaki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
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