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Ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o iddiaya ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o iddiaya ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyadaki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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