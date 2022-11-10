BIST 4.471
DOLAR 18,54
EURO 18,81
ALTIN 1.037,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti. Devrilen duvarın altında kalan bir otomobil de zarar gördü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın beton duvarı, işçi Hakkı Taflı'nın (28) üzerine devrildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen duvarın altında kalan bir otomobil de zarar görürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmene şiddet! Öğrencisinin ağabeyleri tarafından darbedildi!
Öğretmene şiddet! Öğrencisinin ağabeyleri tarafından darbedildi!
ABD'de enflasyon açıklandı son 9 ayın en düşük seviyesi
ABD'de enflasyon açıklandı son 9 ayın en düşük seviyesi
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Cübbeli Ahmet Hoca hastalandı! Sohbet programını iptal etti hastalığı ne:
Cübbeli Ahmet Hoca hastalandı! Sohbet programını iptal etti hastalığı ne:
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Ekrem İmamoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
2022 FIFA Dünya Kupası için Almanya’nın aday kadrosu açıklandı
2022 FIFA Dünya Kupası için Almanya’nın aday kadrosu açıklandı
Norveç Savunma Üniversitesi Terör Uzmanı: İsveç, 30 yıldır teröristler için bir sığınak
Norveç Savunma Üniversitesi Terör Uzmanı: İsveç, 30 yıldır teröristler için bir sığınak
Yaşar Alptekin'i havalara uçuran olay! Haner aldı hemen paylaştı
Yaşar Alptekin'i havalara uçuran olay! Haner aldı hemen paylaştı
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömdü! 20 yayındaki anne her yerde aranıyor
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömdü! 20 yayındaki anne her yerde aranıyor
Her yerde aranıyordu! Cesedi 3 gün sonra öyle bir yerden çıktı ki...
Her yerde aranıyordu! Cesedi 3 gün sonra öyle bir yerden çıktı ki...