Kayseri'de üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti. Devrilen duvarın altında kalan bir otomobil de zarar gördü.

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Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın beton duvarı, işçi Hakkı Taflı'nın (28) üzerine devrildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen duvarın altında kalan bir otomobil de zarar görürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.