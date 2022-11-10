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Gaziantep'te öğrencisinin boğazını sıkan öğretmene soruşturma

Gaziantep'te öğrencisinin boğazını sıkan öğretmene soruşturma

Şahinbey ilçesinde öğretmen Oğuzhan S.'nin, bir öğrencinin boğazını sıkıp, bağırdığı anlar kameraya yansıdı. Tepki çeken görüntüler sonrası öğretmen açığa alındı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Sinan Akdemir İlkokulu'nda öğretmen dehşeti yaşandı.

Öğrencilerine sürekli olarak şiddet uygulayan Oğuzhan S., bu kez de boğazını sıktığı miniğin üzerine yürüdü.

Öğrencilerine "Siz kimsiniz" diye bağırdığı duyulan öğretmen, sınıftaki bir öğrenci tarafından gizlice kayda alındı.

Sosyal medyada linçlendi

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, öğretmen Oğuzhan S. tepki yağmuruna tutuldu.

Yaşanan vahşi olay sonrası alarma geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cani öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, konu ile ilgili şu ifadeleri aktardı;

"İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmen ile ilgili ivedi bir şekilde incelemeler başlatılmış, şahıs hakkın soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır."

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