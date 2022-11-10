Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı! Vahşetin cezası belli oldu
ABD'de hamile kadını öldürüp karnındaki bebeğini çalan Taylor Parker'ın cezası belli oldu. Paker idam cezasına çarptırıldı. Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı öğrenilmişti.Abone ol
Ekim 2020'de gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'u, karnındaki bebeğini almak için öldüren Parker'ın yargılandığı davayı karara bağladı.
Karara göre, Bowie jürisinin suçlu bulduğu ve savcıların hakkında ölüm cezası istediği Parker, idama mahkum edildi.
Cinsiyet partisi düzenlemiş
Davaya bakan savcılar, Parker'ın kendisini hamileymiş gibi gösterip erkek arkadaşına sahte ultrason görüntüleri gösterdiği ve cinsiyet öğrenme partisi düzenlediğini açıklamıştı.