BIST 4.423
DOLAR 18,61
EURO 18,54
ALTIN 1.021,27
HABER /  DÜNYA

Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı! Vahşetin cezası belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı! Vahşetin cezası belli oldu

ABD'de hamile kadını öldürüp karnındaki bebeğini çalan Taylor Parker'ın cezası belli oldu. Paker idam cezasına çarptırıldı. Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı öğrenilmişti.

Abone ol

Ekim 2020'de gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'u, karnındaki bebeğini almak için öldüren Parker'ın yargılandığı davayı karara bağladı.

Karara göre, Bowie jürisinin suçlu bulduğu ve savcıların hakkında ölüm cezası istediği Parker, idama mahkum edildi.

Cinsiyet partisi düzenlemiş

Davaya bakan savcılar, Parker'ın kendisini hamileymiş gibi gösterip erkek arkadaşına sahte ultrason görüntüleri gösterdiği ve cinsiyet öğrenme partisi düzenlediğini açıklamıştı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk mu? Emre Belözoğlu mu? Kritik maçta bir ilk yaşanacak!
Okan Buruk mu? Emre Belözoğlu mu? Kritik maçta bir ilk yaşanacak!
Hakan Şükür TV5 yayını için 'Surda bir delik açtık' dedi! Asıl niyetini kendi ağzıyla ifşa etti
Hakan Şükür TV5 yayını için 'Surda bir delik açtık' dedi! Asıl niyetini kendi ağzıyla ifşa etti
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy: Biz iki şehirde tek bir metroyuz
Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy: Biz iki şehirde tek bir metroyuz
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
SGK'dan flaş karar! Ödenen maaşları fazlasıyla geri istedi
SGK'dan flaş karar! Ödenen maaşları fazlasıyla geri istedi
Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 6 kozmetik firmasına soruşturma
Dr. Atabay, 18 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de 11 kişinin öldüğü izdihamı anlattı
Dr. Atabay, 18 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de 11 kişinin öldüğü izdihamı anlattı
HDP'den AK Parti ziyareti açıklaması! Beklemiyorduk, çatkapı oldu! Zayıflama işareti
HDP'den AK Parti ziyareti açıklaması! Beklemiyorduk, çatkapı oldu! Zayıflama işareti
Gaziantep'te binada patlama oldu! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
Gaziantep'te binada patlama oldu! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
Süper Lig'in 14. hafta programı belli oldu
Süper Lig'in 14. hafta programı belli oldu