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ADD, Türkiye haritasından İstanbul'u sildi! Bu mesaj nereye?

ADD, Türkiye haritasından İstanbul'u sildi! Bu mesaj nereye?

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 10 Kasım çelenkindeki Türkiye haritasından İstanbul'un silindiği ortaya çıktı. AK Parti'li Erol Saygılı sert tepki gösterdi: "Bunu mesaj olarak mı algılayalım!"

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Manisa'nın Soma ilçesinde 10 Kasım törenleri kapsamında düzenlenen etkinlik büyük bir skandala sahne oldu. Cengiz Topel Meydanı'ndaki çelenk sunma programında Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çelenkindeki Türkiye haritasında İstanbul'a yer verilmedi.

Ak Parti'li başkan uyardı, ADD'li yetkili sırıttı

Çelenk rezaletine tepki gösteren AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, "Bunu mesaj olarak mı algılayalım?" sorusunu yöneltti.

AK Parti'li Saygılı, "Çelenkinizde İstanbul yok, dikkatimi çekti. Soma Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çelenkinde İstanbul yok. Ben bir ADD Başkanı olsam bu çelenki buraya getirttirmem. Bunu bir mesaj olarak mı algılayalım biz? Bunu bugün düzelttirin." dedi.

Erol Saygılı'nın sözlerine gülerek karşılık veren ADD yetkilisi, "Nerden gördünüz başkanım" ifadesini kullandı.

İstanbul böyle zulüm görmedi

Tepkisini sosyal medyadan sürdüren Soma İlçe Başkanı Saygılı, "Ah İstanbul, İstanbul olalı hiç görmedi böyle zulüm. Nerede İstanbul? İstanbul nerede?" sözlerini paylaştı.

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