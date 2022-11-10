Otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı? Bakan Nebati resmen duyurdu

Türkiye'de günlerce konuşulan ÖTV indirimiyle iligli resmi açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indirimiyle ilgili merakla beklenen kararı duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

ÖTV indirimi yok! matrah artırım çalışması var

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Son bir yılda otomobil fiyatları hızla arttı. 400 bin TL'nin altında otomobil bulunmazken, piyasadaki tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi ile matrahlarda güncelleme beklentisi oluşmuştu..

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, AK Parti’nin bu konuda yeni bir adım atacağı, EYT düzenlemesi ile aynı torbada otomobil dahil, bazı ürünlerde ÖTV indirimini gündemine aldığı iddia edilmişti.