Meğer astarı yüzünden pahalıymış! ÖTV'siz araba fiyatları bakın kaç para olurdu?

Türkiye'de otomobil fiyatları son yıllarda çok arttı. Orta seviye sıfır otomobil almak için artık 1 milyon TL'yi gözden çıkarmak şart oldu. Bu durumda en büyük etkenler arasında Türk lirasının değer kaybetmesi ve ÖTV miktarlarının da aynı hızda yükselmesi.