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Meğer astarı yüzünden pahalıymış! ÖTV'siz araba fiyatları bakın kaç para olurdu?

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Meğer astarı yüzünden pahalıymış! ÖTV'siz araba fiyatları bakın kaç para olurdu?

Araba almak artık birçok vatandaş için hayal oldu. Giderek artan maliyetler araba satışlarının gün geçtikçe artmasına neden oluyor. Peki ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi olmadan araç fiyatları ne kadar olurdu?

Meğer astarı yüzünden pahalıymış! ÖTV'siz araba fiyatları bakın kaç para olurdu?

Türkiye'de otomobil fiyatları son yıllarda çok arttı. Orta seviye sıfır otomobil almak için artık 1 milyon TL'yi gözden çıkarmak şart oldu. Bu durumda en büyük etkenler arasında Türk lirasının değer kaybetmesi ve ÖTV miktarlarının da aynı hızda yükselmesi. 

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Meğer astarı yüzünden pahalıymış! ÖTV'siz araba fiyatları bakın kaç para olurdu?

Ülkemizde sıfır otomobil fiyatlarında en düşük rakam 400 bin TL'yi geçti. ÖTV ve KDV gibi vergi kalemleri fiyatın önemli bir kısmını oluşturuyor. Peki ÖTV olmasaydı otomobillerin en boş paketlerinin fiyatları nasıl olurdu?

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Meğer astarı yüzünden pahalıymış! ÖTV'siz araba fiyatları bakın kaç para olurdu?

Türkiye'de en çok satan otomobillerden biri olan Renault Clio'nun ÖTV'siz fiyatı 206.214 TL, ancak ÖTV ve KDV sonrası fiyatı 438.000TL oluyor.

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Meğer astarı yüzünden pahalıymış! ÖTV'siz araba fiyatları bakın kaç para olurdu?

Hyundai i20 modeli de favori hatchbackler arasında yer alıyor. Hyundai i20'nin ÖTV'siz fiyatı 205.743TL, ancak ÖTV ve KDV sonrası tutar 437.000TL oluyor.

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