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Cübbeli Ahmet Hoca hastalandı! Sohbet programını iptal etti hastalığı ne:

Cübbeli Ahmet Hoca hastalandı! Sohbet programını iptal etti hastalığı ne:

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son günlerde İTO seçimleriyle ilgili polemikle gündemin üst sıralarından inmedi. Bu akşam yapacağı sohbet programını ise rahatsızlandığı gerekçesiyle iptal etti.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, rahatsızlandı. Son günlerde İTO seçimleri ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile girdiği polemikle gündemde olan Cübbeli Ahmet Hoca, bugünkü sohbet programını iptal etti.  Cübbeli Ahmet Hoca, destek istediği Şekip Avdagiç'in İTO Başkanlığı seçimini yeniden kazanmasını da tebrik etti. 

Cübbeli Ahmet hoca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Grip salgını sebebiyle âni gelişen bir rahatsızlıktan dolayı bu akşamki Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER) sohbetine gelemeyeceğim, sohbet tamâmen iptâl edilmiştir, inşâallâh haftaya buluşuruz." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "İTO seçimlerini Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği aday kazanırsa LGBT'ye yatırım yapacak" sözleriyle başlayan polemik mahkemelik oldu. Canan Kaftancıoğlu'nun "Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi" cevabı üzerine Cübbeli Ahmet Hoca, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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