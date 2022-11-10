Cübbeli Ahmet Hoca hastalandı! Sohbet programını iptal etti hastalığı ne:

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son günlerde İTO seçimleriyle ilgili polemikle gündemin üst sıralarından inmedi. Bu akşam yapacağı sohbet programını ise rahatsızlandığı gerekçesiyle iptal etti.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, rahatsızlandı. Son günlerde İTO seçimleri ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile girdiği polemikle gündemde olan Cübbeli Ahmet Hoca, bugünkü sohbet programını iptal etti. Cübbeli Ahmet Hoca, destek istediği Şekip Avdagiç'in İTO Başkanlığı seçimini yeniden kazanmasını da tebrik etti.

Cübbeli Ahmet hoca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Grip salgını sebebiyle âni gelişen bir rahatsızlıktan dolayı bu akşamki Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER) sohbetine gelemeyeceğim, sohbet tamâmen iptâl edilmiştir, inşâallâh haftaya buluşuruz." dedi.