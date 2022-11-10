Ahmet Davutoğlu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti'nin ardından Gelecek Partisi de rotayı yeni isimlere kırmaya başladı. Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü Ekrem İmamoğlu'na bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz bir neticeye ulaşamayan 6'lı masada adaylık yarışı kızıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'la özel bir görüşme gerçekleştirirken, masanın bir diğer ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da soluğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında alacak.

Görüşmeyi İBB duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yarın makamında ziyaret edeceği bildirildi.

11 Kasım Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek olan ziyaretin konusu hakkında bilgi verilmezken, 6'lı masanın adaylığı konusunda bir görüşme yapılabileceği yorumları yapıldı.