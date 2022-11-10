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Rifat Serdaroğlu: Bir sürü p...i Anıtkabir'e dolduruyorlar

Rifat Serdaroğlu: Bir sürü p...i Anıtkabir'e dolduruyorlar

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resmi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine atılan sloganları küfürlü bir dille eleştirdi.

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Atatürk’ün vefatının 84. yılı dolayısıyla düzenlenen törende az sayıda kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'nu rahatsız etti.

Terbiye sınırlarını aşan bir paylaşımda bulunan Serdaroğlu tepki çekti.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'nun yaptığı o paylaşım;

Bir sürü pi.i, Anıtkabir'e dolduruyorlar. Erdoğan gelince "Her yer Erdoğan, her yer Tayyip" diye bağırıyor DOĞRU Parti, Ata'yı ziyaret etmek için en az 15 gün önce izin almak zorunda. Orada her adımın kuralı var. Anıtkabir Komutanı, ya görevini yap, ya da sana emir vereni açıkla.

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