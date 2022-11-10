Hakan Şükür'ü ekrana çıkarma modası gerekçe; Osman Öcalan

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkaran TV 5 kanalının savunma açıklamasında yaptığı TRT ve Osman Öcalan vurgusunu youtube kanalındaki programda değerlendirdi.

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Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşlarından biri olan TV 5 kanalı, geçtiğimiz gün FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk olarak almış, futbol kariyeri öne sürülerek güzellemeler ve övgüler yağdırılmıştı. Hakan Şükür'in adının son dönemlerde medyada çok sık duyulmasının ardında yatan gerekçe ise çok farklı: Osman Öcalan!

Program yayından kaldırıldı

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV 5'in firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü konuk etmesi büyük tepki çekti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıklarken TV 5'den açıklama geldi. TV 5'ten yapılan açıklamada, "Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanınca kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır" denildi.

Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını görmezden gelenler bizi linç ediyor"

Açıklamanın devamında Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını hatırlatan TV5 yönetimi, bunu görmezden gelenlerin kendilerini linç etmeye çalıştığını belirterek "TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

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