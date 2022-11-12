Saat 18:57'e dikkat! Bugün büyük deprem tatbikatı var 'Çök-Kapan-Tutun'

TÜRKİYE'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün saat 18:57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. İlk kez yapılacak tatbikat sırasında telefonlara mesaj gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak.

Bugün 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 18.57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. Böyle bir tatbikatın ilk kez yapılacağını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama" diye konuştu.

'Çök-Kapan-Tutun' hayat kurtarır

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı. Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilecek.

Mesajlar gelecek, hoparlörler coşacak

Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak. Televizyon ve radyo kanallarında uyarılar yayımlanacak. AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi. AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.

Sirenler neden çalmayacak?

Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek.