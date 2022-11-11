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Hatalı park eden sürücüye yazılı notla tepki

AVM'lerde hatalı park eden sürücülere yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi. Aracın arka farına yapıştırılan kağıtta "Arabasını sadece kendisini düşünecek şekilde park eden bencil bir sığırım" yazısı yer aldı.

Hatalı park ederek diğer sürücüleri çileden çıkaran sürücülere tepkiler devam ediyor.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir AVM’de hatalı park yapanlara kesilen ceza sosyal medyanın gündeminde.

Protestocular hatalı park edilen bir aracın arka farına "Arabasını sadece kendisini düşünecek şekilde park eden bencil bir sığırım" yazılı kağıt yapıştırdı.

Twitter'da paylaşılan videonun altına çok sayıda yorum geldi. Uygulamaya destek çıkılırken, "yaygınlaşmalı", "eline sağlık" şeklinde yorumlar yapıldı.

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