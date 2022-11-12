Canlı yayında kavga çıktı! Ersan Şen ile Cem Küçük birbirine girdi, dakikalarca sürdü

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında sert polemikler yaşandı. Tartışma dakikalarca sürdü...

Habertürk ekranlarında gazeteci Cem Küçük ile hukukçu Ersan Şen yine birbirine girdi. Cem Küçük'ün "Dünya Erdoğan'ı alkışlıyor, sen diye övmüyorsun, zoruna gidiyor" sözleriyle tartışma alevlendi.

Erdoğan'ı övmek zoruna gidiyor

Habertürk'te ekonomiyle ilgili tartışma sürerken Ersan Şen'in eleştirileri üzerine Cem Küçük, "Dünya, Erdoğan'ı alkışlıyor sen niye övmüyorsun? Çünkü zoruna gidiyor..." dedi. Bunun üzerine Ersan Şen çileden çıktı.

Senin gibi örümcek kafalar...

Ersan Şen, Cem Küçük'ü hedef alarak, "Bırak! Sana göre Almanya'da millet donla dolaşıyor. Senin gibi örümcek kafalar sadece kendini düşünür! Fiyatlar ortada, rakamlar çıkınca yüzünü göreceğim senin!" dedi.

Ersan Şen: Utan Cem artık yeter

Cem Küçük'ün ekonomiyle ilgili sözleri ile iyice çileden çıkan Ersan Şen, "Ekonomin çok iyiyse 1 dolar neden 18 lira? Utan Cem artık yeter! Sana göre uçuyoruz. Yeter artık bu millete yalan söyleme!" dedi.