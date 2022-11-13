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POLİTİKA

Mustafa Destici deprem tatbikatına katıldı o anları böyle paylaştı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici "çök-kapan-tutun" tatbikatına katıldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Destici, "Unutmayalım ki TEDBİR ALMAK YAŞATIR!" ifadelerine yer verdi.

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye geneli ve KKTC'de " Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu.

Mustafa Destici, tatbikat esnasındaki görüntülerini sosyal medyada hesabından paylaştı.

Destici paylaşımda, "#AFAD’ın farkındalığı artırmak için Türkiye çapında gerçekleştirdiği deprem tatbikatına biz de katıldık. #ÇökKapanTutun şeklindeki yönergeyi deprem anı olarak tanımlanan 18.57’de uyguladık. Unutmayalım ki TEDBİR ALMAK YAŞATIR!" ifadelerine yer verdi.

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