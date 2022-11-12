Marmaray'da ilginç olay! Yere çöp attı tepki görünce telefona sarılıp 'Erdoğan buraya gelecek' dedi

İSTANBUL Marmaray'da yere çöp atan bir kadın, diğer yolcuların kendisine tepki göstermesi üzerine telefonunu açıp "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diye tartışmaya girişti.

Marmaray'da yere çöp atan bir kadın, diğer yolcuların kendisine tepki göstermesi üzerine telefonunu açıp "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" yanıtını verdi.

Bir yakınını telefonla arayıp onu da trende yaşadığı tartışmaya dahil eden kadın, tartışmanın büyümesine neden oldu. Aradığı kişiye şikayette bulunurken, telefondaki kişi de "Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme" şeklinde konuştu.

Bir süre sonra kadın ağlamaya başladı.