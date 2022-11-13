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Naci Görür uyardı: İstanbul'da 2.5 milyon insan tehlikede minimum 7.2 deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Büyük İstanbul depremine dikkat çeken Görür, "Minimum 7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" dedi. Ve "2 buçuk milyon insan hayatı tehlike altında" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da, 2.5 milyon kişinin büyük risk altında bulunduğunu, şehirdeki 60 bin yapıya acil olarak müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

CNN Türk'e konuk olan Görür, "60 bin bina her an insanlarımız hayatını kaybedecek risk altında dururken neden yeni bina yapıyoruz. Mevcut binaların güvenli hale getirilmesini sağlayalım" dedi.

"Bu işin şakası yok"

Son yapılan araştırmalara göre İstanbul'da 1 milyon 100 bin yapının 60 binin olası depremde çok ağır hasar alacağı yönünde olduğuna dikkat çeken Görür, "60 bina demek malum 5 katlı alsanız 300 bin kat yapar. Her katıda 2 daire düşün, 600 bin daire yapar. Her daireye de 4 kişi koyun. Yaklaşık 2.5 milyon insanın beklenen depremde doğrudan doğruya hayatını kaybetme riski çok yüksek. Bu işin şakası yok" ifadelerini kullandı.

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