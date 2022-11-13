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İstanbul saldırısını yapan kadının bombayı koyduğu anın videosu! Erdoğan işte bu görüntüyü söyledi

İSTANBUL Taksim'teki patlamanın bombalı saldırı olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan son dakika açıklamasında "ilk bilgilerde burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte bir rol oynadığı noktasında işaretler var" dedi. Erdoğan'ın söylediği olay anına ilişkin görüntü sosyal medyaya düşmüştü. Videoda kadının bombayı çantayla koyduğu söyleniyor. İşte İstanbul Taksim saldırısında bombayı koyduğu anın görüntüleri:

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bombalı saldırı olduğu ortaya çıktı. Haberi son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada "Terör saldırısının izleri var' diyen Erdoğan "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda terör kokusu var. Saldırıda bir kadının rol oynadığı konusunda bilgiler var. Kamera incelemeleri devam ediyor. " diye konuştu

Bombayı koyan kadının görüntüsü

İstanbul'u sarsan kanlı saldırıyı gerçekleştirdiği söylenen kadının görüntüleri olay anından sonra sosyal medyaya düşmüştü. Kamera kayıtlarında kadının bombayı bıraktığı ve hemen ardından büyük bir patlamanın gerçekleştiği görülüyor. 

istanbul bombayı koyma ani

Çanta ya da poşet

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde saldırıyı yaptığı söylenen kadın banka çanta veya poşet bıraktığı görüldü. Şüpheli kişinin, bombayı koyduktan sonra uzaklaştığı kameralara yansırken çantanın bir süre bankta sahipsiz kaldığı ve birkaç dakika sonra da patlama olduğu kaydedildi.

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