İstanbul saldırısını yapan kadın bombacının yakalanma anı videosu! Yüzündeki ifadeye dikkat
İSTANBUL'da Taksim'de 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist yakalandı. Sosyal medyada kadının patlamadan sonra kaçtığına yönelik dezenformasyon bilgileri yayılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadın teröristin yakalanma anının görüntülerini paylaştı. 6 kişiyi öldüren kadın teröristin yakalandıktan sonra yüzündeki korku dikkat çekti. İşte kadın teröristin yakalanma fotoğrafları ve o anların videosu:
İSTANBUL İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen kalleş saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Bombayı bıraktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken yeni görüntüler de ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti kadın teröristin yakalanma anının görüntülerini paylaştı.
İstanbul'u kana bulayan kadın teröristle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Suriyele olan kadın teröristin Afrin'den geldiği ortaya çıktı. Emniyet olaydan hemen sonra kadını kameralardan takip edip anında yakaladı. Sosyal medyada kadının kaçtığı söyleniyordu. Bu dezenformasyon iddiaları üzerine emniyet kadın teröristin gözaltına alınma anlarını paylaştı.
İSTANBUL SALDIRISINI YAPAN KADIN TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ
Bombayı bırakıp kaçtığı anların en net görüntüsü
Suriyeli olduğu ortaya çıkan kadın teröristin İstiklal Caddesi'ndeki yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Patlamanın şüphelisi kadın bombayı banka bırakıyor. Sonrasında ise son sürat koşmaya başlıyor.
Bombayı bırakıp kaçmasından en net görüntü
Polis anında yakaladı
İstanbul Emniyeti kanlı saldırının faillerini kameralardan tespit edip 24 saat içinde ele geçirdi. Operasyonlarda kadın teröristle birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.