İstanbul saldırısını yapan kadın bombacının yakalanma anı videosu! Yüzündeki ifadeye dikkat

İstanbul'u kana bulayan kadın teröristle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Suriyele olan kadın teröristin Afrin'den geldiği ortaya çıktı. Emniyet olaydan hemen sonra kadını kameralardan takip edip anında yakaladı. Sosyal medyada kadının kaçtığı söyleniyordu. Bu dezenformasyon iddiaları üzerine emniyet kadın teröristin gözaltına alınma anlarını paylaştı.