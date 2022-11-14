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İşte Taksim'i kana bulayan kadın bombacı! Yakalanma anları kamerada

İSTANBUL Taksim'de 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist yakalandı. O teröristin yakalanış anları ve fotoğrafları paylaşıldı. İşte o anlar..

İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen kalleş saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Bombayı bıraktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı...

Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ardından polis o kadın teröristle birlikte 22 kişi gözaltına aldı. 

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8'i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan Afrin'den geldiği bildirilen kadın teröristin gözaltına alınma anları kameralara yansıdı... Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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