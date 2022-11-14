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İstiklal Caddesi'ne bombayı koydu patlamanın ardından böyle kaçtı! İşte o video

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili gözaltına alındı. Şüpheli kadının elinde getirdiği bomba ile İstiklal Caddesi'ndeki bir bankta yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra bombayı bırakıp kaçtığı anlar kameralara yakalandı...

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişiyi katledip 81 kişiyi de yaralayan bombayı koyan kadın kaçma anları kameralara yakalandı. "Saldırıyı PKK yaptı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" bilgisini verdi. Elindeki poşetle geldiği İstiklal Caddesi'nde bir bankta yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra oraya bırakıp uzaklaşan kadının, patlamanın ardından koyarak kaçması kameralara yansıdı... 

Bombayı bıraktı böyle uzaklaştı

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya sebep olan bombayı o bankın yanına bırakan kadın kameralara yakalandı. Elindeki poşeti banka bıraktığı iddia edilen kadının, üzerinde askeri kamuflaj tipi pantolon olması dikkat çekiyor.

İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı saat 16.13’te herkes panik yaşarken, patlamanın ardından şüpheli kadının aynı dakika içerisinde koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Birçok noktada kameralara yakalandı

Başında şal bulunan deri ceket ve kamuflaj pantolon giyen kadının yakalanması için harekete geçen emniyet birimleri birçok noktadan güvenlik kamerası kaydı topladı. Terör eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen kadının olay yerine geldiği taksinin sürücüsünün ifadesi alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Yakalandı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısı İstiklal Caddesi'nde yaptığı açıklamada, "Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı" bilgisini verdi. 

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