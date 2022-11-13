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İstanbul Taksim'de patlama anı kamerada! İstiklal Caddesi'nden kötü görüntüler var

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama anının görüntüleri korkunç. İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Eddoğan, "4 olay yeri 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat sayısı yaralı sayısı ise 53” dedi.

İSTANBUL saat 16.20'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla sarsıldı. Son dakika haberine göre can kaybı ve çok sayıda yaralılar var. Patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, bomba olduğu iddiaları var.

6 ölü 53 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi öncesi Endonezya'ya hareketinden önce patlamaya ilişkin son durumu paylaştı.  Erdoğan, "4 olay yeri 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat sayısı yaralı sayısı ise 53” dedi.

"Terör kokusu var"

Patlamanın nedenine ilişkin olarak sorulan soruya Erdoğan, "terör kokusu var. Bir kadının rol oynadığı görülüyor" diye yanıt verdi.

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