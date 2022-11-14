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İstanbul saldırısı terörist kadının en net görüntüsü çıktı! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakıp kaçtığı an

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının yeni görüntüsü çıktı. 6 kişinin katili olan terörist kadının bombayı bırakıp kaçtığı anlar kameraya takıldı. Siyah başörtüsü takan kadın bombayı bıraktıktan sonra hızla kaçıyor. İstanbul saldırısını yapan terörist kadının talimatı Kandil'den aldığı öğrenilirken, kadının Suriye uyruklu olduğu da söyleniyor. İstanbul Taksim saldırısını yapan kadının kaçış anındaki hali de dikkat çekici.

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını bir kadın bombacı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaydan sonra yaptığı açıklamada ""İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda terör kokusu var. Saldırıda bir kadının rol oynadığı konusunda bilgiler var. Kamera incelemeleri devam ediyor" demişti. 

Bombayı koyan kadının kıyafeti

6 kişinin katili olan bombacı kadının kameradaki görüntüleri tespit edildi. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadının başörtüsü takıp kamuflaj kıyafeti giymesi dikkat çekti. 

Bombayı koyup kaçtığı anlar

6 kişinin öldüğü, 80'den fazla sivilin yaralandığı İstanbul saldırısında kadının patlamadan hemen önceki görüntüleri yer alıyor. 

Banka çantayı bırakıp...

Siyah başörtüsü ve kamuflaj kıyafetleri ile kendini kalabalığın arasına katan kadın, bomba olan çantayı banka bırakıp hızla uzaklaşıyor.

Kadın teröristin bıraktığı çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamadan saniyeler önce ise kadın son sürat koşmaya başlıyor. 

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