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MEDYA

İstanbul Taksim saldırısı sonrası olay olmuştu: Gülbin Tosun o hareketleri için özür diledi!

İstiklal Caddesi'nde saldırı olduğu gün FOX TV Ana Haber Hafta Sonu bülteninde Türkiye genelindeki deprem tatbikatını sunarken gülen Gülbin Tosun, "Hakikaten ağlanacak halimize gülüyoruz, özür diliyorum. Bu tatbikat sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

Tosun'un o anları sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilere neden oldu. 

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tosun, özür diledi. 

Tosun, eleştirilere yönelik yaptığı paylaşımda "13 Kasım yayınım ile ilgili özür dilemek isterim.İstiklal Caddesi haberini sunduktan sonra bültenin sonundaki tatbikat haberi gerçeğine güldüğüm için. Haberciler büyük çoğunluğun görmediği görüntüleri görüp ayıklıyor sizler için. Bazen conta atıyor sanırım. İçtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı. 

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