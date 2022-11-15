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MEDYA

Ayşenur Arslan yine çizgiyi aştı! Patlamayı seçime bağladı

Türkiye Taksim'de meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı ile sarsıldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

Arslan açıklamasında, ''2015 seçimlerini hatırlayın. 7 Haziran'da AK Parti tek başına iktidar olma şansını kaybedince yine bombalar patlamaya başlamıştı peş peşe. En son 10 Ekim'de Ankara'da gar önünde patladı.

1 Kasım seçimlerinde AKP tekrar oylarını artırdı. İstanbul'daki saldırı PKK-PYD-YPG var, talimatla bombacı oradan geldi açıklamaları sanki biz bu filmi yeniden mi görüyoruz. Bu film yeniden mi vizyona girdi.? sorularını uyandırıyor.'' diyerek büyük skandala imza attı.

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