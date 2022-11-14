Süleyman Soylu'dan Taksim'deki terör saldırısı açıklaması: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının failine ilişkin, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ndeki alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, olayın nasıl ve nereden koordine edildiğini bildiklerini, emniyetin ve valiliğin gerekli açıklamaları yapmaya devam ettiğini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin kaldırılacağını, 9 yaşındaki Ecrin Meydan ile babası Yusuf Meydan'ın cenazelerini Adana'ya gönderdiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum."