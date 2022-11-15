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POLİTİKA

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na sert salvo! Ahmet korkma, sen sustuğun için insanlar ölüyor'

İSTİKLAL Caddesi'ndeki bombalı saldırının gerçekleştiği yere giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Başbakan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na yüklendi. Özdağ, "Ahmet korkma konuş. Başbakanlık yaptın, 2015 yılında neler olduğunu çık anlat. Sen sustuğun için insanlar ölüyor"

Taksim'de bombanın patladığı yere giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadar Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğl'nu da hedef aldı. Ahmet Davutoğlu'na "Korkma Ahmet konuş" diye seslenen Özdağ, "Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor" suçlaması yaptı. Ümit Özdağ, Taksim'deki açıklamasını kendi sosyal medya hesabı üzerinden şu notla paylaştı:

Haziran-Kasım arası ne oldu anlat!

"Biz Zafer Partisi olarak, yeni bir Haziran-Kasım Dönemi yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat! Utanmadan 6'lı masada oturma. Bak ben ölümü göze aldım, Türk Milleti'ne karşı sorumluyuz!" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklama yapmaması durumunda, onun kendi yakın çevresine anlattıklarını Meclis'te düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağı tehdidinde bulunan Özdağ, kendisine suikast düzenlenebileceğini ama yine de o açıklamayı yapacağını iddia etti.  

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