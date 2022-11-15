Beyaz TV Rusya Putin yorumu dillerde : Putin'in Erdoğan'ın valisi artık emrindeki bir memur

Beyaz TV kanalındaki Putin ve Rusya yorumu dillere düştü. Beyaz TV Ne var Ne Yok programına çıkan Engin Avcı, " Putin'in Erdoğan'ın valisi olduğunu ve emrindeki bir memurdan farkı olmadığını' iddia etti...

Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok isimli programına çıkarılan yazar Engin Avcı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye'nin yeni yönetim sistemi iddialarıyla gündem oldu. Rusya'nın toprak bütünlüğünü Türkiye'ye borçlu olduğunu öne süren Engin Avcı, Putin'in Erdoğan'ın valisi olduğunu ve emrindeki bir memurdan farkı olmadığını söyledi. Engin Avcı,

"Putin, Erdoğan'ın herhangi bir valisi gibi artık, onlar bizim emrimizde memur" dedi.

Rusya emrimizdeki memur

Engin Avcı'nın sosyal medyada alay konusu olan Rusya ve Putin yorumu şöyle:

-"Rusya'yı gözünüzde büyütmeyin onlar bizim emrimizde memur. İktidarını toprak bütünlüğünü Türkiye'ye borçlu. Ukrayna ve Rusya savaşı aslında bölünecek bir Rusya'ya doğru giden adımdı; Avrupa bunu planlıyordu. Hiç kimse kusura bakmasın Türkiye dik durdu. Bugün Rusya toprak bütünlüğünü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın ipini elimize verdi

Avrupa'nın doğal gaz ipinin Putin tarafından Türkiye'ye verildiğini söyleyen Engin Avcı, şunları söyledi:

-Putin Avrupa'nın elini Türkiye'nin eline veriyor dedim kimse inanmadı. Putin gaz lokasyonu artık Türkiye'dir benden istemeyin ordan isteyin dedi.

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