Tam futbolcuları alkışlarken oldu! Karabük'te seyirciler file kopunca sahaya çakıldı o anlar

KARABÜK'te tribün güvenlik filesinin kopmasıyla taraftarlar sahaya düştü. Futbolcuları alkışlarken sahaya düşen 6 taraftar yaralandı. Yaralı taraftarlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçının ardından futbolcularla galibiyeti kutlayan taraftarlar büyük şok yaşadı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Tam futbolcuları alkışlarken...

Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti. Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.

3 metreden sahaya çakıldılar

Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı. Futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.