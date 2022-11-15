BIST 4.619
DOLAR 18,61
EURO 19,42
ALTIN 1.062,05
SPOR

Tam futbolcuları alkışlarken oldu! Karabük'te seyirciler file kopunca sahaya çakıldı o anlar

KARABÜK'te tribün güvenlik filesinin kopmasıyla taraftarlar sahaya düştü. Futbolcuları alkışlarken sahaya düşen 6 taraftar yaralandı. Yaralı taraftarlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçının ardından futbolcularla galibiyeti kutlayan taraftarlar büyük şok yaşadı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Tam futbolcuları alkışlarken...

Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti. Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.

3 metreden sahaya çakıldılar

Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı. Futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Neymar 35 metre yüksekten drone ile bırakılan topu böyle kontrol etti
Neymar 35 metre yüksekten drone ile bırakılan topu böyle kontrol etti
Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşüyor
Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşüyor
Beyaz TV Rusya Putin yorumu dillerde : Putin'in Erdoğan'ın valisi artık emrindeki bir memur
Beyaz TV Rusya Putin yorumu dillerde : Putin'in Erdoğan'ın valisi artık emrindeki bir memur
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Bursa'da ilginç görüntüler! Kaçmaya çalıştı yakalandı: Polislerden arka arkaya özür diledi!
Bursa'da ilginç görüntüler! Kaçmaya çalıştı yakalandı: Polislerden arka arkaya özür diledi!
Can Ataklı'nın Taksim saldırısı değerlendirmesi olay oldu PKK'yı aklamak için 40 takla attı
Can Ataklı'nın Taksim saldırısı değerlendirmesi olay oldu PKK'yı aklamak için 40 takla attı
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na sert salvo! Ahmet korkma, sen sustuğun için insanlar ölüyor'
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na sert salvo! Ahmet korkma, sen sustuğun için insanlar ölüyor'
Ayşenur Arslan yine çizgiyi aştı! Patlamayı seçime bağladı
Ayşenur Arslan yine çizgiyi aştı! Patlamayı seçime bağladı
Süleyman Soylu'dan Taksim'deki terör saldırısı açıklaması: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz
Süleyman Soylu'dan Taksim'deki terör saldırısı açıklaması: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz
İstanbul Taksim saldırısı sonrası olay olmuştu: Gülbin Tosun o hareketleri için özür diledi!
İstanbul Taksim saldırısı sonrası olay olmuştu: Gülbin Tosun o hareketleri için özür diledi!
İstanbul saldırısı terörist kadının en net görüntüsü çıktı! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakıp kaçtığı an
İstanbul saldırısı terörist kadının en net görüntüsü çıktı! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakıp kaçtığı an
İstanbul Taksim'deki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı: Baba dehşet anlarını böyle anlattı!
İstanbul Taksim'deki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı: Baba dehşet anlarını böyle anlattı!