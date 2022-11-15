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Neymar 35 metre yüksekten drone ile bırakılan topu böyle kontrol etti

Brezilya'nın süper yıldızı Neymar, takımının antremanında Katar 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala şov yaptı.

Brezilyalı yıldız, millî takım antrenmanında görsel bir şova imza attı ve daha sonra arkadaşları onu kutladı.

2022 Dünya Kupası için Brezilya Millî Takımı'nın kampına katılan Neymar, ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, antrenmanda görsel bir şova imza attı. Neymar, 35 metre yükseklikten drone ile bırakılan topu harika bir şekilde kontrol etti. Neymar'ın bu şovunun ardından arkadaşları, PSG yıldızının yanına geldi ve kutlama yaptı.

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