Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile de görüşüyor.

Dünyanın gözü Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’nde. G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan ile Biden görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşüyor..