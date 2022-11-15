Cristiano Ronaldo'ya Bruno Fernandes şoku! Neye uğradığını şaşırdı, surat ifadesi olay oldu!

Manchester United'da sancılı günler yaşayan ve son olarak hem kulüp hem de Teknik Direktör Erik ten Hag hakkında olay açıklamalar yapan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda da aradığı huzuru bulamadı. Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes'in soyunma odasında çekilen görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırırken Fernandes'in şoke eden hareketi sonrası yıldız futbolcu neye uğradığını şaşırdı. İşte detaylar...

Manchester United’da yaşadığı sorunlarla ilgili olarak yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampında Bruno Fernandes’in tepkisi karşısında şaşkına döndü.

Manchester United’da Teknik Direktör Erik ten Hag, Sportif Direktör Ralf Rangnick ve kulüp yönetimine sert eleştiriler yapan Ronaldo, Dünya Kupası arasına girilen dönemde spor dünyasının 1 numaralı gündemi olmayı başardı.

İngiliz medyası, Ronaldo’nun yaptığı açıklamaların takımdaki oyuncular arasında huzursuzluk yarattığını söylerken, Bruno Fernandes’in takım arkadaşına tepkisi bu iddiayı kuvvetlendirdi. Manchester United oyuncuları, Ronaldo’nun Erik ten Hag ve kulübe saygısızlık yaptığı görüşünde birleşti.

Ronaldo’nun surat ifadesi

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaştı.

Bruno Fernandes, soyunma odasına girdiği bölümde ilk önce Manchester United'tan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu görmezlikten geliyor. Ronaldo'nun selamlaşmak için uzattığı eli bir süre hava kalırken Bruno Fernandes daha sonra istemsiz bir şekilde yıldız futbolcunun elini sıktı.Çok kısa süren tokalaşma sonrası Bruno arkasını dönüp giderken Ronaldo'nun yüzündeki şaşkınlık ifadesi gözlerden kaçmadı. Daha sonra Bruno Fernandes dönüp Ronaldo'ya bir şeyler derken görüntü orada kesiliyor.

Fernandes’in Ronaldo’ya sergilediği soğuk ve ilgisiz tavır, Ronaldo’nun kulüp ve hocası hakkında yaptığı açıklamalara tepki olarak yorumlandı.