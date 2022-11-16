İstanbul Taksim saldırısı terörist kızın yeni videosu çıktı! Bombayı koyduğu anın adım adım görüntüsü

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı yapan Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler terörist kız Ahlam Albashır'ın Taksim'den İstiklal Caddesi'ne girişiyle başlıyor. Ahlam Albashır sakin bir şekilde İstiklal Caddesi'ne yürüyüp banka oturuyor. Elindeki poşeti bankta bırakan Ahlam Albashır, ilk başta yavaşça uzaklaşıyor. Bir kaç adım sonra ise son sürat koşmaya başlıyor. Ahlam Albashır'ın 'kaplama' olduğu iddialarını çöpe atan saldırının her karesi bunda

İSTANBUL Taksim'i kana bulayan ve 6 kişinin katili olan Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli teröristin yeni görüntüleri çıktı. Polis Ahlam Albashır'ı işte bu kamera kayıtları ile yakaladı. Sosyal medyada Ahlam Albashır'ın 'kaplama' olduğu ve saldırıyı yapan kişinin gerçekte o olmadığı iddialarını bu görüntüler çöpe attı. Çünkü kayıtta Ahlam Albashır'ın Taksim'den İstiklal Caddesi'ne girişi, banka gidip oturuşu, elindeki poşeti bırakışı ve sonrada kaçışı bulunuyor.

KAPLAMA NE DEMEK? “Kaplama” faili bulunamayan önemli bir suça alelacele o suçla ilgisi dahi bulunmayan bir fail uydurulması uygulamasına kolluk personeli arasında verilen addır.

İstanbul saldırısını yapan Suriyeli terörist kız olaydan 10 saat gibi çok kısa bir sürede yakalandı. Bu hızlı refleks ile emniyet övgü almayı beklerken, 'kaplama' söylentileri çıkarıldı. Oda TV'de yazan güvenlik uzmanı Feramuz Erdin hem 'kaplama' iddiasının nereden çıktığını, hem de gerçekte ne olduğunu ortaya koydu. Yukardaki görüntüleri izlerken, bu yazıyı da okuyun işte o yazının önemli bölümleri:

-İçişleri Bakanı Soylu, yanına Emniyet’in A takımını da alarak yaptığı basın açıklamasında olayın ardında PKK/PYD - YPG terör örgütünün olduğunu ve eylem talimatının Suriye Kobani’den geldiğini açıkladı. Şahsın yakalanma anına ait görüntüler ile diğer bazı delillerin görüntüleri de eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu! Bir terör operasyonu, bugüne kadar hiç şahit olmadığımız bir şekilde kamuoyunda şüpheyle karşılandı ve her çevreden insanların tarafı olduğu birtakım spekülasyonların kaynağı oldu.

İstanbul saldırısı için 'kaplama' iddiası neden çıktı?

1. Olayın fotoğraflarının bilinen medya kuruluşları üzerinden değil de birkaç tanınmayan gazeteci üzerinden kamuoyuna açılması ilk şüphe nedenlerinden birisini oluşturdu.

2. Kişinin yakalanma anındaki şaşkın yüz ifadesi hemen herkeste o kişinin bu olayla bir ilgisi olmadığı fikrini uyandırdı.

3. Yakalanma anında diğer teröristlerde gördüğümüz silahlı çatışma veya onu bırakın, direnme dahi meydana gelmedi.

4.Özel harekât personeli eve girmek üzereyken dahi çok rahat davranıyordu.

5. Elleri önden bağlı olarak EGM amblemi önünde poz verdirilen teröristin, bugüne kadar hep olduğu gibi zafer işareti yapmaya teşebbüs etmemesi çok dikkat çekti.

6. Örgüt tarafından öldürülmesi talimatı verildiği açıklanan baş şüphelinin yanında sadece bir veya iki polisle kameralar önünde defalarca oradan oraya sevk edilmesi ve hastaneye dahi böyle götürülmesi ve kendisine bu esnada çelik yelek bile giydirilmemesi hepsinden daha çok dikkat çekti.

İstanbul saldırında gerçekten 'kaplama' yapıldı mı?

Devletten gelen bilgiye kayıtsız şartsız inanan bir grupla, kolluğun çalışma yöntemlerini yakından bilen bir azınlık dışında bu komplo teorilerinin hızla taban bulduğunu görmek açıkçası beni şaşırttığı kadar üzdü de. Evet, yukarıda saydığımız nedenler ile diğer komplo teorileri söylentileri ayrı ayrı veya birlikte bir anlam ifade edebilir ama bunlar burada düzgün ve başarılı bir operasyon yapıldığı gerçeğini asla gölgelememeli!

Operasyonu yapanları tanıyorum

Bir defa dünkü terör operasyonunu yöneten en üst düzey iki yöneticiyi ben neredeyse 40 yıldır tanıyorum. Bir terör olayına bırakın müsaade etmeyi, orada o çocuklar ölmesin diye o bombanın önüne atlayacaklarından da adım gibi eminim. Onlar ve diğer adanmış personel işin başında iken kimse istese de kaplama yapamaz!

Zaten iki Cumhuriyet Başsavcısı ile sekiz Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, onlarca birimden yüzlerce kişinin katıldığı, sivillerin de şahit olduğu bir operasyon sürecinde “kaplama” iddiasında bulunulması, bizim için ancak tebessüm nedeni olabilir.