Ali Babacan Meral Akşener'e "Beğenmiyorsan git" dedi! Altılı Masa'da büyük kriz

Muhalefetin oluşturduğu 'Altılı Masa'da ortak cumhurbaşkanı adayı krizi zirve yaptı. Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında isim vermeden Meral Akşener ve İYİ Parti cephesinden gelen açıklamalara tepki gösterip, "Başka rüyaları olan varsa buyursun gitsin" deyip ekledi: "2018'de denemediler mi? Ne oldu."

Altılı Masa'nın son toplantısına ev sahipliği yapan Ali Babacan, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda masayı karıştıracak açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafe koyan İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İYİ Parti'yi canlı yayında sert sözlerle hedef aldı.

2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak adaylığını Meral Akşener'in "Ben de adayım" diye ortaya çıkması sonucu engellenmesine gönderme yapan Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında Meral Akşener'in ismini vermeden sert sözlerle eleştirdi.

Başka rüyaları olan varsa buyursun gitsin

"Birinci turda Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi ancak ve ancak ortak aday formülüyle mümkün" diyen Ali Babacan, "Başka rüyaları olan varsa buyursun gitsin. 2018'de denemediler mi? 2018'de ortak aday çıkaramadılar ve her şey dağıldı gitti" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında geri vites yaptı

Hemen araya giren İsmail Küçükkaya, "Bir yemekte Meral Akşener 'ben 2018 seçiminden gerekli dersleri çıkardım' dedi" ifadelerini kullanınca Ali Babacan, geri adım atıp, "Ben 2018 seçimiyle ilgili o sözleri kimseyi parmakla işaret etmek için söylemedim." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, Altılı Masa'nın son toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

Millet İttifakı ortak aday gösteremedi gördük!

2018 yılında 4 partiden oluşan Millet İttifakı olduğunu hatırlatan Ali Babacan, "4 partinin sadece bir sayfalık bir mutabakat metni vardı, sadece bir sayfalık. O dört parti bir ortak cumhurbaşkanı adayı gösteremediler ve Türkiye 5 yıl kaybetti" dedi.

28 Kasım'da anayasa paketi açıklayacağız

Ali Babacan'ın canlı yayındaki diğer dikkat çeken mesajları da şöyle:

- Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra iki tane talimat verdi. 'Kurunun yanında yaşı da yakın' dedi. 'Acımayın, acınacak hale düşersiniz' dedi.

- 28 Kasım’da Anayasa Değişiklik Paketimizi kamuoyuna sunacağız.