Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer çiçek videosuyla olay oldu! Öğretmen uzattı o kulağına...

Sosyal medya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in çiçek işini konuşuyor. Atanamayan bir öğretmen Mahmut Özer'e çiçek uzattı. Milli Eğitim Bakanı çiçeği almamak için kulağına yapıştı.

HATAY'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için kentte bulunan Mahmut Özer, eğitim değerlendirme toplantısının ardından Kırıkhan'da yapılacak olan Fen Lisesi'nin Temel Atma Törenine katıldı. Milli Eğtim Bakanı Mahmut Özer, program kapsamında İskenderun'da İl Milli Eğitim, İlçe Müdürleri ve Resmi Okul Müdürleri İle birlikte 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nı da gerçekleştirdi.

Öğretmenin verdiği çiçeği almamak için...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in şehirdeki ziyaretleri sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Mahmut Özer, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi.

Kulağını kaşıdı

Mahmut Özer çiçeği almamak için de o anlarda kulağını kaşıdı. Bu video da sosyal medyaya düştü. Öğretmenlerin tepkisini çeken görüntüler #MahmutÖzerİstifa etiketiyle TT listesine girdi.