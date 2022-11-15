Meral Akşener'in yanına oturacaktı! İYİ Partili başkanın sandalyesi kırıldı

Arap turistlere pis diyen Trabzonlu genç olay oldu! Babam kalk la FETÖ'cü müsün sen dedi

Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer çiçek videosuyla olay oldu! Öğretmen uzattı o kulağına...

Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda