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İYİ PARTİ

Meral Akşener'in yanına oturacaktı! İYİ Partili başkanın sandalyesi kırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Adana'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir derneği ziyaret etti. Akşener ve heyetinin ziyaretinde talihsiz bir an yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğini ziyaret etti.

Dernek ziyareti sırasında talihsiz bir kaza meydana geldi.

İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Akşener'in yanına oturduğu sırada sandalye kırıldı ve Boyvadaoğlu yere düştü.

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