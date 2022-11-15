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Arap turistlere pis diyen Trabzonlu genç olay oldu! Babam kalk la FETÖ'cü müsün sen dedi

TRABZON'da bir genç sokak röportajı verince başına gelenler traji komikti. Arap turistlerin 'pis' olduğunu söyleyen genç video TT olunca Trabzon emniyetine çağrılmış. Babasının kapısını çalıp kendisini uykusundan kaldırdığını belirten genç, 'Babam kalk la sen FETÖ'cü müsün' dedi... Bu teknoloji başıma iyi şeyler getirmedi" sözleriyle güldürdü.

TRABZON'daki sokak röportajında Arap turistler hakkında konuşan genç, ifadeye çağrıldı. Uzun gölde turizm sektöründe çalışan genç, Arap turistlerin çok pis olduğunu söyledi. Bu röportaj sırasında ettiği 'pis' lafı başına olmadık bir dert açtı. 

Ne oldu darbe mi oldu...

Temmuz ayında verdiği sokak röportajı sosyal medyada TT olan genç, başına gelenleri anlattı. Trabzon emniyetinin kendisini ifadeye çağırdığını anlatan gencin anlattıkları traji komikti.

-Burda bir röportaj yaptım gözaltına alındım, evime polis geldi. Arap kardeşlere pis demişim diye... Irkçılık anlamında demedim ama normal pis olduklarını söyledim. Bir gün sabah yatıyorum evde babam tak tak kapıyı çalıyor. Dedim ne oldu darbe mi oldu... Kalk lan bilmem neyin şeysi sana demedim her yerde her doğruyu konuşma... Dedim ne oldu? Seni gözaltına alacaklarmış soruşturma açacaklarmış, hemen Silivri'de bizi 40 seneye bağladı, eski kafadır ya... 

2 saat dedin 2 senedir Uşak cezaevinde

-Polisi aradım buyurun komiserim beni arıyormuşsunuz dedim. Röportaj vermişsin başka birini soracağız dedi. Dedim komiserim onu bulamadınız da beni mi buldunuz... Dedi gel 2 saate ifadeni alacağız çıkacaksın. Dedim bir arkadaşı 2 saat ifade deyip çağırdıydınız 2 senedir hala Uşak Cezaevinde... Gittim ifademi aldılar... 

Babam kalk la sen FETÖ'cü müsün dedi?

-AK Parti milletvekili var. Bahar Ayvazoğlu hanımefendi. Burda bir video çekmiş Arapları eleştirenler FETÖ'cüdür turizm ajanıdır. Kirada oturuyorum ben gardaş nasıl FETÖ'cüyüm. Yakaladım onu bir ara da sordurtmadı korumaları... Sonra yatıyorum evde yine babam dedi kalk la dedi FETÖ'cü müsün sen dedi... 

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