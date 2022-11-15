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Taksim saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi! İşte son dakika gelişmeler...

Taksim saldırısıyla ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi! İşte son dakika gelişmeler...

İSTANBUL'da İstiklal Caddesi'nde patlayan bomba ile ilgili flaş gelişme... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

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İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 48'den 50'ye yükseldiğini bildirdi. Bozdağ, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye’ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak.”

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