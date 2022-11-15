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Damacana suya zam üstüne zam! En ucuzu 40 liraya dayandı

Damacana suya zam üstüne zam! En ucuzu 40 liraya dayandı

Enflasyon rakamlarının artmasının ardından gelen zamlardan damacana sular da nasibini aldı. Her hafta fiyatı değişen damacana sulara yeniden zam yapıldı. En düşük damacana su 40 liraya, en pahalısı ie 70 liraya dayandı.

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Enflasyonla birlikte zamlar peş peşe gelirken, damacana su fiyatlarında da bir kez daha değişikliğe gidildi.

19 litrelik damacanalarda en ucuz fiyat 30 lirayı aştı, en pahalısı ise 40 liraya yaklaştı. Boş damacananın fiyatı bile 70 TL olurken, fiyatlarının sürekli artmasıyla 'sudan ucuz' tabiri de neredeyse tarih olmaya başladı.

Damacana su fiyatlarının artış hızına yetişilemiyor. Ocak ayından bu yana fiyatlar üçüncü kez zamlanırken, firmalar gerekçe olarak maliyetlerdeki artışları gösterdi.

Damacana fiyatı 40 liraya dayandı

19 litrelik damacana suda en ucuz satış fiyatı 32 TL, en pahalısıysa 38 TL'den satılıyor.

En ucuzu 29 TL'den 32 liraya çıktı

 Su bayisi Çetin Erdağ yaptığı açıklamada "29 TL civarındaydı bizim su fiyatlarımız 32 TL oldu. En büyük maliyet akaryakıt ve ambalaj." diye konuştu.

Boş damacana bile 70 lira

Boş damacanalarda artık cep yakıyor. Öyle ki plastiği 70, cam şişeleri ise 255 TL. Üstelik fiyata su dahil değil.

Fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı!

Damacana fiyatlarının sürekli artmasıyla 'sudan ucuz' tabiri de neredeyse tarih olmaya başladı.

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