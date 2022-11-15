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12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'a kaybetti

12 Dev Adam deplasmanda Sırbistan'a kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Sırbistan'a 77-76 kaybetti.

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12 Dev Adam, Dünya Kupası elemelerindeki 4. maçında Sırbistan'a konuk oldu. Mücadele 77-76 Sırbistan üstünlüğüyle sona erdi.
 
Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 3 müsabakada ise 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Scottie Wilbekin maçta 22 sayıyla mücadele etti. 
 
Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı. İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Ergin Ataman yönetimindeki 62. maç

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 62. maçına çıktı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 28 galibiyet ve 34 mağlubiyetle ayrıldı.

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