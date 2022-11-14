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Hollanda'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Hollanda'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Hollanda'da Rotterdam Belediyesi binasına Türk bayrağı asıldı

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İstanbul Taksim Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısında bir banka bırakılan çanta içerisindeki bomba infilak etmiş ve 6 vatandaşımız şehit olurken 81 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Yaralılardan 57'si ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Dünyadan yaşanan terör saldırısıyla ilgili "Türkiye'nin yanındayız" mesajlarını birçok devlet lideri paylaşmış ve destek mesajları verilmişti.

Belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Hollanda'da ise, İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

AA'nın haberine göre, Rotterdam Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.

"Belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi"

Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte." mesajı paylaşıldı.

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