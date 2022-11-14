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Provokatif bomba paylaşımı için gözaltı kararı

Provokatif bomba paylaşımı için gözaltı kararı

Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın polis ekiplerince düzenlenen operasyonda göz altına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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